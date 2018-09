Something Beautiful – Better Call Saul

¿Estamos teniendo la mejor temporada de Better Call Saul hasta ahora? Yo creo que sí.

Podría parecer fácil afirmar esto con sólo 3 temporadas previas, pero sin duda lo dicho por Vince Gilligan que nos daría una nueva y mejor entrega no sólo era un ardid publicitario para emocionarnos con el estreno, pero vaya si así hubiese sido estamos conscientes que esta serie es uno de los mejores trabajos de los últimos años.

Siguiendo con la temática que plantee a partir de esta temporada –un tema específico en el que gira el capítulo– me gustaría resaltar que las acciones de este episodio se desarrollaran en torno al sufrimiento. Si alguien no está de acuerdo, me gustaría mucho poder leerlo en los comentarios.