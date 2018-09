Something Stupid – Better Call Saul

1 . Jimmy y Kim

Jimmy está decidido a retomar su vida con su nuevo despacho, y hasta la oficina la tiene casi lista. Aunque sus planes de seguir ese sueño junto a Kim parece imposible, pues a ella se le ve muy contenta en S&C, y la prueba es que invita a Jimmy a una reunión privada con sus compañeros de trabajo. Esto le cuesta caro a Kim quien tendrá que lidiar con Jimmy que no puede dejar a un lado su personalidad egocéntrica y de ser el centro de atención.

Días después y siguiendo con el negocio de la venta de celulares, el cual se ha vuelto muy popular entre los delincuentes de la ciudad, Jimmy es abordado por un oficial quien le pide retirarse, pero él se niega. Cuando Huell regresa, defiende a Jimmy y ataca a la autoridad lo que lo lleva a meterse en un lío enorme y se lo llevan arrestado.

Debido a la situación, Huell no quiere regresar a la cárcel y pretende escaparse, pero Jimmy sabe que no es la mejor opción. Así que decide llamar a Kim para pedirle su apoyo, quien acepta bajo la condición de trabajar a su forma y no como Jimmy quiere jugar. Con el trato aceptado por las dos partes, Kim intenta llegar a un acuerdo justo, pero al no lograrlo busca un nuevo plan que podría funcionar mejor de lo que todos pensamos.