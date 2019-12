Son pocas las cosas que se rescatan de la primera temporada – The Witcher

En líneas generales, debo admitir que me gustan mucho las historias de fantasía. Monstruos, brujos, hechiceros, hadas, elfos, siempre son personajes que me atraen. Será por eso que esperaba ansiosamente The Witcher , ya que, aún sin haber leído los libros, la historia prometía. Tras los primeros cinco episodios, reconozco que estaba algo desilusionada , sin embargo, le di la oportunidad a los tres episodios faltantes, esperanzada de que la historia mejorase. A continuación, mis sensaciones finales tras ver toda la primera temporada de The Witcher .

El gran problema de The Witcher, creo yo, es que no se decide por un tono. Intenta ser una serie fantástica y seria, como tal vez lo ha sido Game of Thrones, pero por momentos se olvida de esto y lanza humoradas que, realmente, no le hacen gracia a nadie. Los personajes pasan de vivir en un mundo en guerra, difícil, oscuro, a hacer chistes sin sentido. El mismo Geralt, a quien acusan una y otra vez de no tener sentimientos y de ser casi una bestia, por momentos parece un humano cualquiera, que casualmente tiene el pelo algo raro y los ojos también y es bastante bueno con la espada.

The Witcher da muchas cosas por sentado: si no leíste la saga de libros, ni jugaste el videojuego, casi que no puedes entender porqué Geralt de Rivia (y los brujos, en general) es tan especial. Las pocas explicaciones que hay en los episodios son forzadas, con un guión que no le hace ningún favor a las pocas dotes actorales que tiene, por ejemplo, Henry Cavill. Otro ejemplo de esto es el vínculo entre Geralt y Yennefer, quien con tan solo haberse visto una vez, ya están profundamente enamorados el uno del otro cuando se vuelven a encontrar. La serie se apura y todas las emociones de los personajes se sienten demasiado irreales.

Como decíamos, es bastante difícil entender porqué Geralt es tan especial, ya que honestamente lo vemos pelear con monstruos en muy pocas ocasiones. En general, sus rivales son otros hombres, con quienes no logra llegar a un acuerdo acerca de a quién está permitido matar y a quién no, entonces, porqué no, enfrentarse a muerte con todo el mundo.