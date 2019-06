Sony Pictures tampoco acudirá a San Diego Comic-Con

Increíble, pero cierto: Sony Pictures tampoco tendrá gran presencia en los esperadísimos paneles del Salón H en San Diego Comic-Con 2019.

Además de los previamente anunciados Warner Bros. y Universal, Sony Pictures hizo público que no tendrá mayor presencia en el evento. Lo peculiar es que tienen una lista de películas que resultarían muy interesantes y ampliamente difundidas, como Once Upin a Time in Hollywood, Zombieland 2: Double Tap y Charlie’s Angels.