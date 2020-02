Sony presenta a la protagonista de su nueva película animada

Abbi Jacobson ha sido elegida para interpretar a Katie Mitchell en la comedia familiar animada The Mitchells vs The Machines, que se desarrolla en Sony Pictures Animation.

De la mano de los ganadores del Oscar, Phil Lord y Christopher Miller, la nueva película de Sony será producida junto a Kurt Albrecht. La producción está programada para un estreno en cines el 18 de septiembre de este año.

Mitchells vs The Machines fue escrita y dirigida por Mike Rianda y codirigida por Jeff Rowe. La trama se centra en The Mitchells, una familia disfuncional cuyo viaje se ve interrumpido por un levantamiento tecnológico: en todo el mundo, los dispositivos electrónicos deciden que es hora de tomar las riendas del mundo. Con la ayuda de dos robots amigables que funcionan mal y el pug de la familia, los Mitchells tendrán que superar sus problemas y trabajar juntos para salvarse al planeta.

Jacobson es co-creadora, escritora, directora, productora ejecutiva y estrella de la serie de Comedy Central aclamada por la crítica, Broad City. Además, también le da voz al personaje Bean en la serie Disenchantment de Netflix y es escritora, productora ejecutiva y protagonista de la adaptación de A League of They Own para Amazon.