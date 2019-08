¿Sony y Marvel rompen acuerdo para el uso del famoso arácnido?

Tal vez el futuro de Spider-Man dentro del Marvel Cinematic Universe estaba escrito desde hace tiempo y no lo sabíamos. El acuerdo entre Sony y Marvel Studios parece haber terminado entre las dos empresas, lo cual significa que el famoso arácnido dejaría de formar parte del MCU en la ya anunciada Fase 4, o en las fases futuras.

La decisión ha sido tomada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien justificó su resolución debido a una incapacidad para llegar a un buen acuerdo que beneficiara a los dos partes, en especial a Disney, dueña de Marvel. De acuerdo a Deadline, Feige buscaba una participación igualitaria entre las dos compañías y eliminar el contrato que la tenía bajo un 5% de cada dólar recaudado, el cual Sony no aceptó.

Algunas fuentes aseguran que la decisión no es oficial, debido a que no existe un pronunciamiento oficial de ninguna de las dos empresas y muchos menos de parte de Kevin Feige, por lo cual la negociación seguiría en la mesa y podría dar paso a un nuevo acuerdo en el que Sony no tenga que ceder la mitad de las ganancias, y mismo en el que Marvel Studios tenga una parte más considerable que lo que ahora percibe.