Sophia Bush protagonizará un nuevo piloto para CBS

La actriz ha sido elegida para el papel principal en Good Sam, el nuevo drama médico de la cadena. La serie proviene de Katie Wech, Jennie Snyder Urman, Sutton St. Productions, y CBS Television Studios.

El show se centra en Sam (Bush), una cirujana talentosa que adopta su papel de liderazgo después de que su renombrado y jefe caiga en coma. Sin embargo, cuando él se despierta y quiere reanudar la cirugía, le corresponde a ella supervisar a este prepotente paciente que nunca reconoció su talento y, pequeño detalle, también es su padre.

Sam trabaja en el mismo hospital que su padre Griff, quien es imposible de complacer y nunca reconoció su inteligencia. Siempre a su sombra, ella se pone a la altura de las circunstancias cuando él cae en coma y debe hacerse cargo del departamento como jefe de cirugía.

Este es el segundo piloto de drama consecutivo en CBS para Bush. El año pasado, encabezó Surveillance, que quedó archivado, pero estuvo muy cerca de un pedido de serie. Ella viene de participar en el show de Hulu Love, Victor, también apareció recientemente en el exitoso drama de NBC, This Is Us. Sus créditos también incluyen One Tree Hill y Chicago P.D.