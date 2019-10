Sophia Bush se suma a la serie de Disney+ – Love, Simon

Sophia Bush (Chicago PD) se ha sumado al elenco de “Love, Simon”, la serie de Disney+ inspirada en el largometraje homónimo de 2018.

De acuerdo a Deadline, Bush tendrá un papel recurrente como Veronica, la nueva novia del padre de Mia (Rachel Naomi Hilson), quien es la amiga inteligente del protagonista, Victor (Michael Cimino).

Veronica es descrita como una mujer sofisticada y elegante que dirige una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las mujeres. Aunque es encantadora, a veces puede ser muy obstinada.

Producida por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This is Us), la serie seguirá a Victor (Cimino), un nuevo estudiante en la secundaria Creekwood mientras se autodescubre, lidia con problemas familiares, se adapta a su nueva ciudad y acepta su orientación sexual con ayuda de su compañero Simon.