Sophia Lillis y Wyatt Oleff protagonizarán la nueva serie de Netflix – I Am Not Okay With This

Sophia Lillis y Wyatt Oleff, quienes interpretaron a las versiones más jóvenes de Beverly Marsh y Stanley Uris en It (2017), volverán a compartir la pantalla en I Am Not Okay With This, el nuevo show basado en la novela gráfica de 2017 del mismo nombre escrita por Charles Forsman.

Lillis protagonizará la nueva serie de comedia oscura como Sydney, una ingeniosa estudiante de secundaria con un seco sentido del humor y relaciones tensas con su madre y el novio de su mejor amiga. Se podría definir a ella como una adolescente ordinaria llena de angustia, pero pronto comienza a descubrir sus propios poderes telequinéticos. Mientras tanto, Oleff interpretará a Stanley Barber, el vecino adorable de Sydney a quien se conoce como “el geek que no es cool, sólo que él si es cool por no serlo”.

También a bordo para protagonizar la serie está Sofía Bryant, que interpretará a Dina, la alegre amiga de Sydney, mientras que Kathleen Rose Perkins aparecerá como la madre del personaje de Sophia Lillis, que trabaja muchas horas en un restaurante local para alimentar a sus dos hijos y todavía está de duelo por la muerte de su marido. Aidan Wojtak-Hissong aparecerá como el hermano pequeño de Sydney, Liam, y Richard Ellis será el irritante novio de Dina, Brad Lewis.

La serie es de creación y producción ejecutiva de Jonathan Entwistle y Christy Hall (The End of the F *** ing World), y está siendo producida por los productores ejecutivos de Stranger Things, Shawn Levy y Dan Cohen, junto a Dan Levine y Josh Barry.

I am Not Okay With This se estrenará en Netflix en 2020.