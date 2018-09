Sorcha Groundsell y Percelle Ascott hablan de Netflix y esta apuesta con MUCHO amor – The Innocents

Harry y June nos contarán una historia de amor al mas puro estilo de Romeo y Julieta , con toques de terror y ciencia ficción: The Innocents mostrará ser más que una simple historia de ciencia ficción, dotando al espectador de un mensaje de auto descubrimiento de la identidad en la adolescencia y quizás en muchos adultos jóvenes, así como en la aceptación de la misma.

Sorcha y Percell aseguran que The Innocents es diferente a cualquier serie hasta ahora vista en Netflix , y esto a pesar de ir por la línea de la ciencia ficción, ya que la historia es más real y pura para generar una mejor empatía y conexión con el público.

No tuvimos que esforzarnos en hacer o decir nada, fue como estar en un día a día, simplemente sucedió. Creo que el resultado obtenido al final fue bueno y esperamos que logre agradar al público y conectar con ellos.

Sorcha reafirma esta originalidad asegurando que ninguno de los perosnajes está basado en otros hasta ahora creados, e incluso que ellos mismos no recurrieron a inspirarse en otros papeles, asegurando así que Harry y June son la creación de ellos y sus coaches.

Si aún no han visto The Innocents, no pierdan tiempo para hacerlo. Es una historia inigualable de amor y ciencia ficción disponible en Netflix.