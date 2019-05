Spartan – Arrow

Uno de los rumores y teorías más grandes de los fans de DC es que John Diggle en algún momento será un Green Lantern. La presencia de aliens en el show gracias a Supergirl siguió abriendo esa puerta y nos dió a todos esperanzas. Obviamente, que Arrow vaya a terminar para siempre muy pronto, puede cerrar la puerta de manera definitiva abrirla por completo. Empiezo esto así porque quizás no lo habían notado y la verdad es que si John se llama así y el apellido del hombre que (ahora) más admira es Stewart, esto hace que los fans vuelvan a sacar del cajón la teoría sobre Green Lantern, John Stewart y la posibilidad de que John Diggle sea él. ¿Es posible? ¿Veremos a un Linterna Verde en el show? No lo sabemos, pero Spartan no está presente en el futuro y aunque lo mencionan, el que no lo veamos podría significar que está en el espacio solucionando problemas vestido de verde y negro.

En este episodio todos nos sorprendimos al conocer que John Diggle tenía un back story más amplió que sólo la traición de su hermano. Resulta que John odiaba a su padrastro porque creía que había dejado morir a su padre y eso es algo que como soldado, no podía perdonar. A eso le tuvimos que sumar que luego de “dejarlo morir”, se acercó a su familia y terminó siendo el padre que no pudieron tener por su culpa. John, como todo joven enojado tomó la decisión de odiar y su padrastro, tomó la decisión de dejarse odiar. A medida que el capítulo avanzaba íbamos viendo la realidad y un hombre como éste, no podía haber hecho lo que Jon dijo que hizo. Veíamos a un hombre que se preocupaba por su familia, que hizo todo lo que un padre debería ser, que estaba muy orgulloso de su hijo y que nunca dejaría atrás a un soldado que era parte de su escuadrón. Una persona como la que conocimos, era imposible que pueda ser odiada por alguno persona, pero ya descubrimos la verdad.

Uno de los trabajos más difíciles como padre es tomar decisiones que van a afectar la vida de sus hijos. John ya había perdido todo, no tenía sentido que también pierda la mirada utópica de un hijo a su padre. Por este motivo, el General decidió que era mejor para los niños permitir que lo odien a él, que se les caiga la imagen que tenían de su padre. El paso de los años no hizo que ese odio desaparezca, sino que todo lo que hacía ponía a John más y más lejos de su padrastro. Por suerte, en el final del capítulo, las verdades se pusieron sobre la mesa, haciendo que John entienda la verdad y se de cuenta que todo lo que había hecho su padrastro era digno de las decisiones que un padre debe tomar para que su hijo crezca bien. Además, hay que tener en cuenta que un hijo que quiere demostrar un punto también puede llegar muy lejos ya que John estaba haciendo todo para demostrar que podía ser el héroe que su padre fue.