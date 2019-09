Spider-Ham tiene su corto animado

Marvel y Sony lanzaron un corto donde vemos algo más sobre la historia del personaje de Peter Porker.

El corto se titula, Spider-Ham: Caught in a Ham, y cuenta una pequeña historia que sirve como precuela de Spider-Man: Into the Spiderverse. Aquí vemos al personaje de John Mulaney metido en un muy gracioso inconveniente con uno de los villanos.

Todos queremos una secuela de esta película, incluso Tyree Henry ha comentado que le encantaría una versión live action, pero, hasta que salga, tendremos que calmar nuestra ansiedad con cosas como estas.

Aquí les dejamos el corto de 4 minutos: