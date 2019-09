¡Spider-Man vuelve al MCU!

No hay mejor manera de arrancar el viernes que con el regreso de Peter Parker al Marvel Cinematic Universe.

Luego de las idas y vueltas, Sony y Marvel/Disney llegaron a un acuerdo para que estos últimos produzcan una última película de Spidey que se se estrenará el 16 de julio de 2021. Antes de Thor: Love and Thunder y después de Doctor Stranger in the Multiverse of Madness.

Con esta incorporación, el calendario 2021 de Marvel tendrá producciones de Shang-Chi, WandaVision, Doctor Stranger, Loki, Hawkeye, Thor y Spider-Man.