Spin-offs que fueron mejores que sus películas originales

Para llevarles un poco de tranquilidad, no todas esas ideas son malas, aún cuando puedan parecer innecesarias. Si no nos creen, miren estos ejemplos:

5 . Rogue One

Ok, Rogue One no es la mejor película de Star Wars, pero escuchen. Si nos centramos en la era moderna, supera a Solo, The Last Jedi y The Force Awakens. Es una experiencia visual mucho más satisfactoria que estas producciones y también tiene más lógica. Además, tenemos a la mejor escena de Vader jamás filmada.

En realidad es extraño lo buena que es esta película, porque ni siquiera necesita existir en primer lugar. Esta historia previa no es esencial para entender la saga de Star Wars, pero se hizo tan bien que ahora es imposible ver A New Hope sin pensar en el sacrificio que hizo el equipo de Rogue One.