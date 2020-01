Spyfall – Doctor Who

Pasó más de un año y medio desde que comenzó esta nueva etapa en Doctor Who y si algo nos quedó a todos los whovians muy en claro es que las cosas no podían quedar como en la temporada 11. Todos estábamos dispuestos a luchar por Jodie, a amarla desde el día uno y saber que sería una gran versión del personaje. A medida que pasaban los episodios, si bien ella hacía un gran trabajo, la falta de compromiso de Chibnall y su equipo de guionistas con el universo de The Doctor hizo que ella no haya podido llegar a su punto más alto. Todos los whovians sentimos que lo que vimos en la temporada 11 no terminaba de ser esa serie amamos y nos quejamos. Se puede decir que nos escucharon, el cambio fue de 360 grados y si bien hay cosas para retocar, Spyfall, fue mucho más Doctor Who que toda la temporada 11. Así que lo que podemos hacer ahora es sentarnos y rezar para que todo siga igual de bien.

Desde la primera secuencia de este capítulo doble tuvimos algo que era muy importante y eso fue ver cómo nuestro personajes tenían cosas en juego antes de subir a la T.A.R.D.I.S. Quizás el compromiso más grande lo tenga Yaz, ya que ella necesita estar presente para poder cumplir su sueño de ser policía, pero verlos a todos antes de viajar estuvo bueno. Más que nada por el hecho de que no había nada que los haga volver, no había nada que haga que el viaje sea peligroso y hoy lo tenemos. Desde el guión se planteó que Yaz tiene que volver y que además se está jugando su futuro por The Doctor, entonces, quizás, llegue el punto en el que ella le exija a la Doctora que le cuente su historia porque no puede ser que no sepan nada de ella, que hagan todo por ella y que la Time Lady no les confíe nada. Pero no sólo eso, también, en momentos del episodio se les hizo notar muchas veces que no saben nada de la persona que acompañan hasta el fin del mundo y habiendo visto el final, podemos decir que el pasado será muy importante.