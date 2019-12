TOHO animation anunció mediante un teaser trailer que están desarrollando una secuela de Stand By Me Doraemon , la cual se estrenará el 7 de agosto de 2020 en Japón.

Adicionalmente, este es el primer arte de Stand By Me Doraemon 2, cuya historia será escrita nuevamente por Ryuichi Yagi y Takashi Yamazaki:

Tal como sucedió con la película de 2014 (que fue una reinvención de una de las primeras películas Doraemon), la secuela estará basada en Doraemon: Obachan no Omoide (2000), pero igualmente contará con una subtrama nueva: el romance entre Shizuka y Nobita.

Aunque lamentablemente Stand By Me Doraemon no se estrenó oficialmente en Latinoamérica (sí llegó ilegalmente, por supuesto), la película anterior ganó unos $77 millones de dólares en Japón y casi $80 MDD a nivel mundial.

¡Esperamos que esta vez sí se estrene en nuestra región!