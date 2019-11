Star Wars Jedi: Fallen Order es el videojuego más exitoso de la saga

Las expectativas fueron rebasadas. Star Wars Jedi: Fallen Order es un rotundo éxito y en varios aspectos.

Electronic Arts reportó que la reciente obra de Respawn Entertainment es el videojuego en formato digital más vendido de la franquicia durante sus 2 primeras semanas de estreno, además de ser el videojuego de Star Wars de la marca con más ventas desde su lanzamiento en formato PC.

Por el lado de las críticas tanto especializadas como de jugadores, mayormente son halagos y buenos comentarios. ”

“En nombre de Respawn y EA, agradecemos a todos por su apoyo al estudio y al equipo durante el desarrollo y lanzamiento de Star Wars Jedi: Fallen Order. Contar una historia en la galaxia de Star Wars es un sueño hecho realidad y la recepción de los fans ha sido increíble”, comentó Vince Zampella (directivo de Respawn).

“Con el lanzamiento del juego, el debut de The Mandalorian y el próximo lanzamiento de Star Wars: The Rise of Skywalker, ¡es un buen momento para ser fanático de Star Wars!”