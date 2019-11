Y bueno, llegó el día en el que nos tuvimos que enfrentar al final. Vamos a llorar, vamos a gritar y sufrir, pero antes de empezar, debemos agradecer. Gracias a Arrow hoy tenemos este universo hermoso en DC. Desde Stephen Amell, pasando por cada una de la personas que estuvieron involucradas en este proyecto desde el minuto cero o las que se fueron sumando en el camino. Todos se subieron a este barco con la necesidad de hacer que el mundo acepte a los superhéroes y los ame como cualquier niño o niña fan que creció leyendo cómics. Pasaron muchos años desde el comienzo pero llegó el momento de decir adiós a la fundadora de un mundo que veremos por mucho tiempo más. Gracias Sthepen, gracias Greg, Marc, gracias a todos por hacernos felices semana tras semana. Ahora nos toca despedir al que comenzó con todo y eso es lo que haremos.

Al comenzar esta temporada no se sabía mucho de cómo iba a funcionar Arrow en esta temporada. Por un lado teníamos todo lo que sabemos que tiene que pasar en Star City para terminar dividiendo la ciudad, pero también somos conscientes de que Oliver tiene cosas más importante para hacer. Entonces, la primera de las preguntas que nos hacíamos era sobre el formato que tomaría esta temporada e inmediatamente cuando arrancó el episodio lo descubrimos. Lo que vamos a ir viendo serán las misiones de Oliver con The Monitor, él está tratando de generar el balance entre lo bueno y lo malo del mundo para evitar la Crisis que se viene o por lo menos para que no mueran todos durante el evento. En esta primera misión, Ollie tuvo que viajar a Tierra 2 para encontrar una pequeña “estrella” de energía que sólo se conseguía en esta frecuencia y bueno, pasaron cosas que vamos a ir comentando acá.

Obviamente tuvimos muchos reencuentros, callbacks a la primera temporada y muchas secuencias de acción hermosas, pero no tiene mucho sentido revisarlas porque hubieron cosas más importantes para comentar. Por ejemplo, vimos que Thea murió y esto a Oliver le hace replantearse un montón su vida. El tema fue que hizo una interpretación equivocada y al ver el vaso medio vacío en vez de lo lleno, cayó otra vez en ese pozo de vergüenza y culpa por lo que Arrow y Oliver significan. Por suerte lo tuvo muy cerca a nuestro John Diggle que lo sigue hasta el fin del mundo. Él le hizo ver la realidad y el problema no era que Thea haya muerto o que todo el resto de su familia está viva, sino que lo que importa es ver cómo son acá. Todos son malos y Thea está muerta y Oliver no haya estado en esta realidad hizo que eso pase. Él cometió mucho errores en su vida pero también los arregló, creció, aprendió de ellos y ayudó a muchos a que no los cometan. Si Oliver Queen el mundo apesta y es algo en lo que tendremos que vivir.