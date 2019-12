Starz da luz verde a la serie ‘Becoming Elizabeth’

Como nunca nos cansamos de conocer la vida y escándalos de las familias reales, Starz ha dado luz verde a la serie Becoming Elizabeth, que se centrará en los primeros años de la Reina Isabel I de Inglaterra.

El drama ha sido creado por la dramaturga Anya Reiss, cuyos créditos en la televisión incluyen Ackley Bridge y EastEnders, y será producido por The Forge, los responsables de Roadkill y Collateral.

Reiss servirá como guionista principal junto con Emily Ballou (Taboo), Anna Jordan (Succession) y Suhayla El- Bushra (Ackley Bridge), de acuerdo con Deadline.

Becoming Elizabeth tendrá 8 episodios y seguirá a la joven Elizabeth Tudor, mucho antes de que ascendiera al trono, cuando era una huérfana adolescente que se vio envuelta en los enredijos políticos y sexuales de la corte inglesa.

Además de Becoming Elizabeth, Starz tiene en su programación The Spanish Princess, serie sucesora de The White Queen y The White Princess, basada en los libros de Philippa Gregory.