Nancy Botwin podría estar de regreso ya que la cadena STARZ está desarrollando una secuela de la serie Weeds y contará con la actriz Mary-Louise Parker en esta nueva historia la cual pretende seguir a la familia Botwin, 10 años después de la serie original, en una era donde la marihuana ya es legal en diversos estados de EE.UU.

La serie correrá a cargo de Victoria Morrow, una de las escritoras principales del show original, quien sustituirá a Jenji Kohan (Orange is the New Black), creadora de la serie insignia, quien hasta el momento no está involucrada en el proyecto.