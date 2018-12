Starz lanzará el drama criminal Dublin Murders

La próxima serie criminal Dublin Murders de Fremantle acaba de ser adquirida por Starz. El drama es una adaptación de las primeras dos novelas de la serie Dublín Murder Squad de Tana French.

Dublin Murders sigue los pasos de Rob Reilly (interpretado por Killian Scott), un detective de traje elegante cuyo acento inglés lo distingue como un forastero, que es enviado junto a su compañera, Cassie Maddox (Sarah Greene), para investigar el asesinato de una joven en las afueras de Dublín. Contra su buen juicio y protegido por su amistad con Cassie, el detective es arrastrado hacia otros casos de niños desaparecidos y obligado a enfrentar su propia oscuridad. A medida que el caso se intensifica, la relación entre Rob y Cassie se pone a prueba hasta el punto de ruptura.

El reparto incluye a Tom Vaughan-Lawlor (Avengers: Infinity War) como Frank, Moe Dunford (Vikings ) como Sam, Leah McNamara (Vikings ) como Rosalind, Ian Kenny (Solo: A Star Wars Story ) como Phelan, Eugene O ‘ Hare ( The Fall ) como Quigley, Jonny Holden (Women on the Verge ) como Damien, Conleth Hill (Game of Thrones ) como O Kelly y Peter McDonald ( The Last Kingdom ) como Jonathan.

La serie será adaptada por la guionista y creadora Sarah Phelps (EastEnders) y actualmente se encuentra en producción en Belfast y Dublín.