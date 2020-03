Starz develó que Hightown, su nuevo drama criminal protagonizado por Mónica Raymund (Chicago Fire, The Good Wife), debutará el domingo 17 de mayo por la señal televisiva en EE.UU. y Canadá, y por su plataforma streaming, STARZPLAY, en Europa y América Latina.

Creada y producida por Rebecca Cutter (Gotham), la serie de ocho episodios sigue a Jackie Quiñones (Raymund), una fiestera agente del Servicio Nacional de Pesca Marina, ve su libre vida totalmente desbalanceada cuando descubre un cuerpo en la playa, otra víctima de la epidemia de opioides en Cape Cod. Como resultado de este trauma, Jackie da los primeros pasos para volver a la sobriedad, hasta que termina por convencerse de que depende de ella resolver el asesinato.

Ahora, estando en constante conflicto con el sargento Ray Abruzzo (James Badge Dale, Only the Brave), un miembro abrasivo pero efectivo de la Unidad de Narcóticos Interagenciales de Cape Cod, Jackie comienza a caer en espiral. Y ella no está sola. Ray también cae en espiral sin control, perdiéndose en la investigación. Las vidas de todos los que están conectados con este asesinato se estrellan y convergen, recordándonos cuán complicadas – y mortales – pueden ser nuestras adicciones.

La serie además está protagonizada por Riley Voelkel (Roswell, Nuevo México, The Originals), Shane Harper (Code Black, Happyland), Amaury Nolasco (Prison Break, Deception), Atkins Estimond (The Resident, Lodge 49) y Dohn Norwood (Mindhunter, The Sinner).