STARZPLAY presenta el estreno de la segunda temporada – Castle Rock

Como en su primera temporada, los relatos se entrelazan en la famosa ciudad ficticia que da nombre a la serie, la cual fue creada por Stephen King y que está presente en muchas de sus novelas.

El resto del elenco está formado por Paul Sparks (Sweetbitter, House of Cards), Barkhad Abdi (Blade Runner 2049), Yusra Warsama (The Last Days on Mars), Elsie Fisher (Despicable Me), Matthew Alan (13 Reasons Why) y Tim Robbins (Here and Now). Sam Shaw y Dustin Thomason regresan para la segunda temporada como productores ejecutivos y showrunners.

Tristemente, después de esta segunda entrega no hay planes para una nueva entrega de Castle Rock, así se develó hace un par de semanas atrás.