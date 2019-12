STARZPLAY presenta el estreno de un nuevo thriller de conspiración – The Capture

¿Qué podemos creer en la actualidad? ¿Qué es real y que es falso? Seguramente esas o más preguntas te has hecho hoy en día al navegar por internet o estar viendo la TV, y si es así, entonces The Capture es para ti.

La historia gira en torno al caso del Shaun Emery (Callum Turner) un exsoldado condenado por asesinato, quien es absuelto debido a una prueba en video defectuosa que lo hace volver a su libertad a lado de su pequeña hija. Pero nuevas imágenes salen a la luz y su libertad se pone en peligro de nueva cuenta. La detective Rachel Carey (Holliday Grainger) es asignada para investigar el caso de Shaun y pronto se dará cuenta que la verdad puede ser un tema de perspectiva.

The Capture es una producción escrita y dirigida por Ben Chanan (The Missing). Cuenta con la producción de Derek Ritchie, David Heyman, Rosie Alison y Tom Winchester para Heyday Television, Tom Coan para NBCUniversal International Studios, y Ben Irving para BBC One.