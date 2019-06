STARZPLAY ya está disponible en México

En la era del streaming, un nuevo servicio llegó a nuestra región. STARZPLAY es la nueva plataforma online del canal STARZ que ha desembarcado en México y Latinoamérica para brindarnos una nueva experiencia televisiva.

Esta plataforma ya está disponible en nuestra región a través de Apple TV donde los usuarios de la plataforma iOS podrán suscribirse a una prueba gratuita de 7 días para revisar y checar el catálogo al que podrán seguir teniendo acceso después de ese tiempo con una suscripción mensual de $89.

Algunos de los shows disponibles son: Black Sails, Now Apocalypse, Power, Vida, Sweetbitter, The White Queen, The White Princess y la recién estrenada The Spanish Princess. Además de otras series no pertenecientes al canal como Chasing Life, The Royals, Mr. Mercedes y Castle Rock, estas dos últimas adaptaciones de la obra de Stephen King emitidas en EE.UU. por AT&T Network y Hulu, respectivamente.