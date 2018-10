Staten Island, Part One – Ray Donovan

Logra detenerlo y llevárselo al destacamento junto al otro hombre. Pero su encarcelamiento no dura mucho ya que su jefa mueve sus contactos para liberarlo.

La temporada pasada fue muy angustiante con la muerte Abby a tal punto que Ray no soporta tanto dolor por su perdida y en un intento de dejarlo todo al arrojarse de un edificio, cae al agua y para suerte de él, mejor dicho para noso9tros que esperamos con ansias su regreso es salvado por un policía que justamente estaba en las cercanías deteniendo a un hombre de origen samoano, a quien lo deja en su carro y sale inmediatamente al rescate, lo que no se iba a imaginar es la respuesta del gruñón de Ray que le pega una gran trompada de bienvenida.

Volviendo al ruedo

Samantha tiene un nuevo trabajito (aunque él no quiera saber más nada) debe ayudar a la futura candidata a para alcalde quien ah recibido un golpe por un hombre que conoció por una aplicación de citas y no solo la extorsiona sino también le ah pegado.

El gran Mickey

Ya sabemos que para Mickey la cárcel es solo cuestión de estar solo un tiempo y no soporta estar bajo las rejas, así que idea un gran plan, que consta en primer lugar de juntar las colillas de cigarrillos tiradas en la prisión, luego en la enfermería solicita un recipiente para sus necesidades (aduce que no se siente como si utiliza pañales a su edad); lo utiliza en realidad para recipiente donde coloca todo el tabaco juntado y mezclado con agua comienza a digerirlo (guacala), pero eso no es todo, comienza a ejercitarse con demencia para lograr su cometido, tener un infarto y ser trasladado a cuidados intensivos. El gran Mickey lo ah hecho de nuevo.