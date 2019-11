Steph Curry y Will Arnett producirán una comedia para FOX

El show ya recibió una orden de guión de parte de la cadena. Es una coproducción entre Fox Entertainment y Sony Pictures TV,

Titulada provisionalmente The Second Half, la serie cuenta la historia de un jugador retirado de la NBA que se muda de regreso a su hogar en Charlotte, Carolina del Norte (ciudad natal de Curry), compra un lavadero de autos y lucha por reconectarse con su padre, hija, ex novia y su mejor amigo de la infancia.

Según The Wrap, Arnett (The Lego Movie) y el ex campeón de la NBA con Golden State Warriors, ahora lesionado, se encargarán de la producción junto a sus respectivas productoras.

Sean Clements (The Grinder) está escribiendo el guión y también estará a cargo de la producción ejecutiva junto a Arnett y Marc Forman, Curry, Jeron Smith, Erick Peyton, Jenelle Lindsay, Tim Mcauliffe y Peter Principato.