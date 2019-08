The Green Arrow tiene muchas acrobacias atrevidas y el actor habló recientemente sobre cuántas de ellas hizo para la próxima temporada: “Hago un montón. Hice una secuencia de acrobacias gigantes el viernes por la noche/sábado por la mañana. Todavía no me gusta sentarme y ver a Will (su doble) hacerlo, pero sé que a veces es necesario y más apropiado para el programa y nuestro calendario de rodajes”.

A partir de la segunda temporada, The CW se dio cuenta que el show iba a ser un éxito y no les gustó la idea de arriesgar una lesión en su estrella cuando no era completamente necesario, por eso Stepehen comenzó a trabajar con un doble para los momentos más peligrosos. El cambio ha funcionado claramente ya que cada temporada sigue dando a los fanáticos acrobacias más grandes y piezas que aumentan las apuestas para los personajes con el tiempo.

Amell también reveló que no tiene permitido volver a la lucha libre. El actor hizo su última aparición en un ring el año pasado en All In, el evento organizado por Bullet Club/Ring of Honor, pero allí sufrió una grave lesión: “No puedo volver al ring. Me arriesgo al divorcio”, bromeó.

“Justo antes del episodio 7×07, luché contra Christopher Daniels y me fracturé la cadera. No había nada que hacer. No podía empeorar, no podía sanar tan rápido, y mi doble tuvo que hacer todo el trabajo. Tuve que enviar una nota que decía: ‘Sé que soy un idiota, esto es mi culpa. Disculpas’. No quiero tener que enviar esa nota de nuevo. Entonces, hasta que termine con el programa, me quedaré fuera del ring”, comentó.