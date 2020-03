A principios del año, Arrow llegó a su fin, y aunque sabemos que muchos fans siguen extrañando a Oliver Queen, Stephen Amell, el actor que le dio vida durante ocho temporadas, está más que seguro de que no volverá al Arrowverse.

“No, he terminado. Eso estuvo bien. Fueron unos buenos ocho años, pero era hora de terminar”, explicó el actor a sus fans durante un live streaming que hizo en Instagram (Vía EW).

Amell además agregó que después de terminar Arrow, le fue extraño mirar el resto de programación de The CW. “Fue realmente muy, muy raro ver de nuevo The CW. Fue raro ver las promos de Supergirl, Flash y Batwoman una vez más. Parece una vida diferente. No creo que vuelva a hacerlo”.

Por el momento, Amell ya tiene un nuevo protagónico en la serie de Starz, Heels. Una ficción donde interpretará a un luchador profesional que tiene rencillas con su hermano por el legado familiar, la compañía Duffy Wrestling Association.

Sin embargo, al igual que otras producciones, Heels tuvo que retrasar su rodaje a causa del coronavirus.