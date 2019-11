Stephen King alaba cómo se resolvió lo que odiaba de El Resplandor de Kubrick

Por décadas, Stephen King ha condenado lo que hizo Stanley Kubrick con su novela The Shining, pese a que el resto del mundo la consideramos una de las mejores películas de terror psicológico jamás realizadas.

Pero parece que las cosas han quedado en paz, gracias al director Mike Flanagan y su adaptación de Doctor Sleep, que se estrenará mañana viernes 8 de noviembre.

King confesó a Entertainment Weekly:

“Leí el guion de esta muy, muy detenidamente. Porque obviamente quería que se hiciera un buen trabajo con la secuela, porque la gente conoce el libro The Shining y pensé que no quería que arruinaran esta. Mike Flanagan, he disfrutado de sus películas y trabajé con él antes en Gerald’s Game. Así que leí el guion muy detenidamente y me dije: ‘Todo lo que no me gustó de la versión de Kubrick de El resplandor ha sido redimido aquí’”.