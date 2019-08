Stephen King escribirá un nuevo final para la adaptación televisiva – The Stand

Tras anunciarse que CBS All Access adaptará la novela The Stand a la pantalla chica, se ha revelado que Stephen King se encargará del guion del episodio final y escribirá un nuevo final, agregando nuevos detalles que no fueron incluidos en el material original.

Esta es una buena noticia para los fans del libro, pues ahora conocerán qué pasó con todos esos personajes tras el final de la novela. Dando así un cierre a todas las historias.

The Stand se centra en una batalla épica entre sobrevivientes, que se produce después de que un virus mortal acabe con millones de personas, con el bien dirigido por la sabia y benevolente madre Abigail y el mal, por el demonio Randall Flagg.

Asimismo, se confirmó que James Marsden dará vida a Stu Redman, el líder de los sobrevivientes, mientras que Amber Heard interpretará a Nadine Cross, una mujer que por su lealtad se queda junto a Randall.

Odessa Young y Henry Zaga también protagonizarán los 10 episodios que comenzarán a rodarse más adelante en este año en Vancuver, Canadá.