Steve Carell fue forzado a dejar la serie – The Office

Aunque la noticia parece imposible, el libro The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom escrito por Andy Greene ( vía ), y puesto a la venta en el mismo día del aniversario, reveló que Carell estaba dispuesto a seguir dentro del show por un par de temporadas más, pero NBC no presentó ninguna oferta para que los agentes del actor pudieran firmar el contrato de renovación.

En el marco del 15 aniversario del estreno de The Office , celebrado el día de ayer, se ha develado un nuevo dato que dejará a muchos de los fans enojados ante tal afirmación. NBC obligó a Steve Carell a abandonar el show después de 7 temporadas.

Tal parece que las declaraciones previas de Carell donde dejaba entrever su salida del show no surgieron efecto en las oficinas del canal para valorar su estancia, donde temas como el cambio de presidente de la compañía eran más importantes y tomando en cuenta que Bob Greenblatt, el sustituto de Jeff Zucker, tal vez no era tan fan de la serie que no le dio la importancia merecida.

Si bien es cierto que no es la primera vez que se suscita una situación similar de renovar contrato a la estrella del show, fue justo en este caso que The Office no pudo mantener el nivel de gracias y audiencia que tenía con Steve Carell al frente.