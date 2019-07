Steve Harrington o el mejor personaje de la serie – Stranger Things

La tercera parte de Stranger Things vio la luz el pasado jueves 4 de Julio y a todos nos dejó un gran sabor de boca por las actuaciones, la fluidez de la historia, los efectos especiales y sobre todo por los grandes grupos que se armaron en esta nueva temporada. Uno de los grupos favoritos y del que todo mundo habla es el de Dustin , Robin (la chica nueva de la heladería), Erica y Steve . ¿Pero por qué este grupo se hizo tan querido por los fans? Sencillo, no solo por la gran química de los 4 personajes sino porque dentro de estos 4 se encuentra el mejor personaje de la serie: Steve “Badass” Harrington .

Recapitulemos. El desarrollo de su personaje es de los mejores en toda la serie; pasar de ser el popular de la secundaria, el más deseado por las chicas y al que solo le importaba su cabello daban para odiarlo a la primera. Pero poco a poco fuimos viendo como en verdad tenía sentimientos hacia Nancy , cómo sí le importaban las cosas importantes y durante la batalla final de la primera temporada no podrán negar que la forma de usar ese bate con puntas nos hizo recordar (bah, lo que esperábamos de) a Negan de The Walking Dead .

Para la segunda temporada todo empezó bien; había ayudado a los chicos y estaba muy bien con Nancy, en verdad enamorado y fue cuando todo arrancó: díganme ¿a quién no le rompió el corazón verlo triste por la forma en la que lo dejó Nancy? Pobre Steve. Pero llegó lo mejor para este personaje, el comienzo del bromance con Dustin. Esa caminata en las vías del tren fue tan recordada que hasta ahorita es una de las conversaciones favoritas de los fans. Y no podemos dejar pasar la golpiza que le metió Billy, todo por defender a los niños. ¿Hay algo que Steve no haga bien? ¿No se merece el cariño de todos?