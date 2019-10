Steven Spielberg y Tom Hanks producirán una nueva serie sobre la Segunda Guerra Mundial

Esta nueva serie estará conformada por 9 episodios , siendo una especie de continuación, debido al tema, de Band of Brothers y The Pacific , series limitadas de HBO . Esta producción tendrá la particularidad de ser la primera en ser desarrollada en el primer estudio de la marca el cual será supervisado por Zack Van Amburg y Jamie Erlicht , responsables de Apple Video . Teniendo la finalidad de monetizar mejor el contenido de la empresa, eliminando los pagos de licencias a otros estudios.

Steven Spielberg y Tom Hanks volverán a trabajar juntos para llevar una nueva historia de la Segunda Guerra Mundial a la televisión: Masters of the Air , nombre del nuevo proyecto que será desarrollado por Apple TV+.

De acuerdo a THR, esta serie basada en el libro homónimo de Donald L. Miller que sigue la historia de los bombarderos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fue rechazada por HBO, que en 2012 había puesto interés al proyecto, debido a los altos costos de producción. Que en ese momento ascendía a $250 millones de dólares.

La producción de Band of Brothers y The Pacific volverá a colaborar con Speilberg y Hanks. Masters of the Air será escrita y adaptada por John Orloff (Band of Brothers) junto al co-productor ejecutivo Graham Yost (Justified). Esta es la segunda serie que Spielberg trabajará con HBO, la primera de ellas es la ya anunciada Amazing Stories.

Apple TV+ sale al mercado el próximo viernes 1 de noviembre.