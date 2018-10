Steven Yeun explica por qué no volvería a interpretar a Glenn – The Walking Dead

Si eres un fan del drama zombie de AMC, seguramente no puedas borrarte de la cabeza aquella feroz escena de la muerte de Glenn en manos de Negan (Jeffrey Dean Morgan). Y aunque todavía esperamos algún flashback que traiga de regreso al esposo de Maggie y padre del pequeño Hershel, lo cierto es que para Steven Yeun su querido personaje ha terminado para siempre.

Hace algún tiempo, el actor había expresado a IndieWire su rotundo rechazo a la posibilidad de volver al universo de The Walking Dead. En esta ocasión, Yeun aprovechó para dejar en claro sus dichos.

“Bueno, esa fue una versión muy agresivamente citada de lo que dije. Creo que solo estaba diciendo que no quiero volver con el joven Glenn“, expresó Yeun en el programa de Larry King. “No solo no pude hacer eso físicamente, no me parezco al muchacho con el que empecé a los 25 años, sino que también, mentalmente, ese personaje estaba en un lugar diferente que, para que yo regrese allí, creo que no sería bueno para nadie”.