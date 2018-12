Steven Yeun se une al reboot de CBS All Access – The Twilight Zone

El exalumno de The Waking Dead regresa a la televisión con un nuevo papel en el reboot de The Twilight Zone a cargo de Jordan Peele (Get Out) y Simon Kinberg (X-Men).

Steven Yeun protagonizará el episodio titulado “The Traveler” de la nueva serie de CBS All Access. Por el momento se desconocen detalles de su personaje y de la trama.

Yeun se unirá a un grupo de actores selecto, entre los que se encuentran John Cho (Searching), Allison Tolman (Fargo), Jacob Tremblay (Room), Kumail Nanjiani (Sillicon Valley), Adam Scott (Parks and Recreation) y Sanaa Lathan (The Affair).

Además de ser conocido por interpretar a Glenn Rhee en la serie de zombies de AMC, Yeun ha participado en Drunk History, American Dad! y Warehouse 13.

El reboot de CBS All Access será una versión moderna de la original, y contará con 10 episodios con Peele como presentador y voz narradora.