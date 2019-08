Still Standing – Fear The Walking Dead

Si Alicia se muere, dejaré Fear The Walking Dead. Yo sé que esta no es manera de comenzar con un recap, pero es la única que se me ocurre. Esta serie es sobre la familia Clark y con la muerte de Nick y Madison, solo nos quedó Alicia. Así que esperemos que sea solo uno susto para que ella piense sobre lo que quiere para su vida, porque si muere ella, con Alicia muere Fear The Walking Dead. Sabemos que no es justo para el resto de los personajes, pero ninguno tiene la fuerza que se necesita para poder llevar este show y bueno, ni hablar de que el 80% de las personas que no se dieron de baja del spin-off somos todos los fans de Lexa, así que aunque apreciemos a todos los personajes que están en estos momentos, con la muerte de Alicia, creo que seríamos muchos los que nos bajaríamos del barco sin mirar hacia atrás. Entonces, esperemos que se le pueda limpiar lo que entró de sangre y que el sistema inmunológico de Alicia esté reforzado gracias a las malas condiciones en la que estuvieron viviendo todos estos años. Sería una pena que tengamos que dejar Fear TWD.

Bueno, sacando la posible muerte de Alicia, pasaron algunas cosas muy interesantes en esta parte del mapa. Mientras que veíamos a Alicia ver los dibujos de Dylan, pensábamos en lo lindo que era ver algo tan puro en este mundo lleno de muerte y de la nada, pum, aparecen los planos que le dieron inicio a esta gran pesadilla. El pequeño niño tenía unas pesadillas que lo perseguían todos los días y el miedo que todo esto le generó, hizo que Annie use eso para asustar a todos los que se acercaran a la zona. La idea de ellas era muy parecida a la de Alicia. Ellos iban a crear terror, pero que ese miedo los mantenga a salvo, era lo único que realmente les importaban. Nosotros vimos cómo la última Clark, actuó en los últimos años de su vida y lo único que aprendió es que la gente aparece, que uno no puede aislarse del mundo, porque siempre éste, viene a golpearnos las puertas. Ese peligro que los protegía, hoy fue lo que los hizo salir de su pequeño hogar y ahora, sólo les queda rezar para que el avión funcione.

Entonces, para que todo esto termine bien, necesitamos que Alicia vaya a Grace y le cuente lo que pasó. Nosotros vimos que ella está viva, así que imagino que a nuestra protagonista le llevará un tiempo morir si es que esto llegase a suceder. Grace, en este capítulo fue empujada a valorar su vida. Ella estaba viviendo como si estuviese muerta sin siquiera tener síntomas que le demuestren que esté enferma. Entonces, uno tendría que creer que existe la posibilidad de que a ella no le suceda nada, pero Grace quería luchar por la gente que no pudo defender y por eso estaba dispuesta a morir. Como Morgan, los dos son personas que no valoran su vida lo suficiente como para dejar morir a alguien. Ellos creen que todos merecen la oportunidad de vivir y si eso les cuesta la vida no importa. Por eso, Morgan fue a salvarla, este tipo de persona es la que falta en el mundo y habiendo esperanzas de vida, no había razón para dejarla morir.