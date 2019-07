Storm Reid interpretará a la hija del personaje de Idris Elba

A Wrinkle in Time (Un viaje en el tiempo) fue un fiasco en taquilla y ante la crítica. Pero si algo tuvo rescatable fue la actuación y encanto de Storm Reid.

Esto parece haber sido clave para James Gunn (además de su asombrosa actuación en la Euphoria de HBO y When They See Us de Netflix), pues hoy se ha confirmado la participación de la joven actriz en The Suicide Squad, en el papel de la hija del personaje que tendrá el también confirmado Idris Elba (Titanes del Pacífico).