Stradivarius – The Walking Dead

Pero hablemos de las preguntas que nos dejó Who Are You Now? y que volcamos en esta nota: solamente fue resuelta una de ellas y fue la de Maggie: no está más y el líder de Hilltop es Jesus… y Tara. Raro, pero real. Tal vez estos cambios tan drásticos generen una consolidación nuevamente, un nuevo liderazgo se debe asumir en el rol de Rick, y estamos en la duda en que sea una sola persona: estamos muy convencidos que será un poder triunvirato dirigido por Michonne, Carol y Daryl. Esto lo podemos asegurar por el final de los últimos dos mencionados: se dirigen a Hilltop; Daryl, luego de buscar triste y desesperadamente el cuerpo de Rick decide formar parte nuevamente del grupo.

Ahora sí, habrá que ver cómo se llevará con Negan… ¿Será que Daryl revive a El Santuario en un tiempo prudencial? Todo es probable.