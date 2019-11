Después de ver el segundo episodio de Supergirl estoy un poquito preocupado. La serie se transformó en una novela clásica de los mediodías en las que lo único que importa es cuán enamorados los personajes están y qué comentario puede dejar a Supergirl parada en la mejor vereda política actual. Si bien esto es algo que siempre estuvo en la serie y se lo festejamos en su momento, cuando el amor y las relaciones se transforman en lo más importante del show, eso no está bueno. La historia principal es la pelea secreta que Lena tiene con Supergirl y aunque puede ser muy interesante, el núcleo de todo lo que pasó con la mejor Luthor fuera de personaje y a eso le sumamos que tiene más minutos en pantalla Brainy siendo adorablemente estúpido que Hope y sus conflictos morales. Entonces, parece que llegamos al punto en el que Supergirl se transformó en un fanfiction de personajes amándose y ya hasta me da miedo que hagan real a Supercorp.

Realmente no me interesa hablar sobre las alergias de Kelly y si bien debería ser la base de una relación, ya están casi casadas, pero resulta que no saben lo básico de su compañera. Quizás esto hable de lo ocupadas que son sus vidas ya que no debieron tener muchas citas, pero no se me pasa por la cabeza que ninguna de las dos haya hecho algún comentario sobre alergias con lo metida que están en la ciencia y medicina. Probablemente en la primera cita hay muchos chistes al respecto que se pueden hacer y sirven para romper la tensión del momento. Durante todo el capítulo volvíamos a lo poco que Alex conocía a su novia y obviamente, en el momento que más importó, lo supo. Igual, uno no necesitaba estar casado para darse cuenta que Kelly jamás diría que maten a un ser vivo, pero bueno, no importa. No sé hasta dónde llegarán en esta relación, pero a pesar de que no se conocían, todos ya las veíamos teniendo una familia. Entonces esto nos hace preguntarnos si realmente era necesario.