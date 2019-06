¿Stranger Things y Chernobyl están conectadas?

Falta cada vez menos para la tercera temporada de Stranger Things , la serie de Netflix que logró traer la nostalgia de los 80 s a la pantalla chica de la mano de unos niños muy tiernos que se enfrentan a monstruos terribles. Sabemos que la nueva entrega, que llegará en Julio , se ubicará a mediados de 1985 y nos mostrará nuevas facetas del Upside Down , dejando un poco descansar a la familia Byers , pero planteando nuevos problemas para el pueblo de Hawkins .

Como decíamos anteriormente, la nueva temporada de Stranger Things tomará lugar a mediados de 1985 , lo cual ya de por sí la sitúa bastante cerca del momento histórico en el que ocurrió el accidente de Chernobyl . Además, debemos considerar también que la aparición del Upside Down con todos sus monstruos, demogorgon y demases, es producto de un accidente ligado al Departamento de Energía de los Estados Unidos .

Por otro lado, HBO este año tuvo un gran éxito. No, nos referimos al series finale de Game of Thrones , hablamos, por supuesto, de Chernobyl . La miniserie de cinco episodios fue toda una revelación y ya se encamina para ser lo mejor de este 2019 .

Como si esto fuera poco, además de depender del Departamento de Energía, nosotros ya sabemos que tanto a Eleven como a otros niños con poderes se los utilizaba para espiar a los rusos en pleno desarrollo de la guerra fría. Volviendo a Chernobyl, Ucrania, en el momento del accidente, formaba parte de la URSS, el gran enemigo de Estados Unidos durante este enfrentamiento que terminó con la caída del muro de Berlín.

Además, en la próxima temporada de Stranger Things, que, como dijimos, estrena en Julio, pudimos ver la aparición de personajes rusos: soldados, guardias, militares de todo tipo desfilarán por la pantalla de Netflix y por Hawkins, sin que nosotros sepamos todavía muy bien porqué.

¿Será posible considerar que, así como en Estados Unidos el Departamento de Energía estuvo investigando y logró acceder al Upside Down, en la Unión Soviética estuvieran haciendo lo mismo? Si seguimos la línea temporal, no sería descabellado asumir que la próxima temporada de Stranger Things ocurrirá en el mismo momento que el accidente de Chernobyl. ¿Podrá ser el accidente de la central nuclear de Pripyat parte de los experimentos de los rusos para llegar también al Upside Down? ¿Serán ellos los responsables, con su radiación, los responsables de que, del otro lado, todo se vea tan contaminado y muerto?