Studio Ghibli añade score de sus películas a servicios streaming

Disfruta a partir de esta semana de la música de sus más de 20 películas en la colección This is STUDIO GHIBLI , disponible ahora mismo en las plataformas Spotify, Apple Music, YouTube Music y Google Play.

Encontrarás música de CASI todas las películas de los estudios, incluyendo Totoro, Ponyo, Princess Mononoke y más. Lamentablemente no está el score de Grave of the Fireflies por temas de copyright, pero hay varios image albums inspirados en varias películas de Hayao Miyazaki.