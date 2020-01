Studio Ghibli vuelve a hacer comerciales… ¡tras 10 años de ausencia!

¡No obstante, eso dejó de ocurrir los últimos 10 años! Por eso, no es de extrañar que el público nipón (y todos los que amamos el trabajo de los estudios) enloqueciera cuando se transmitió este nuevo anuncio:

¿Qué opinan? ¡No importa que solamente dure 15 segundos, es GENIAL!

El anuncio fue animado y dirigido por Kunio Kato (La Maison en Petits Cubes), en consonancia con el animador Osamu Tanabe (The Tale of the Princess Kaguya).

Lo más bonito es que este anuncio es una especie de secuela al primer anuncio de LAWSON realizado por Ghibli hace 19 años… pues la niña que compró un boleto para ver Spirited Away en aquél entonces, ahora es empleada de la tienda.

¿No nos creen? Vean esto: