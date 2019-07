Studio Trigger desarrolla intro anime para Shantae 5

TRIGGER ha realizado estupendos anime como Kill la Kill, Little Witch Academia y DARLING in the FRANXX. De hecho, la mismísima Naoko Tsutsumi (líder de animación del anime de las brujitas) se encargó de esta breve pero increíble intro… y algo nos dice que la intro no será lo único estilo anime que veremos en este juego.

El videojuego Shantae 5 se estrenará este año en Switch, Xbox One, PC y PlayStation 4.