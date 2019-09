Studio Trigger realiza intro anime para Indivisible

Esto sí que emociona. Lo que inició como una valiente campaña de crowdfunding en Kickstarter ha llegado a tal punto… ¡que contará con la participación de Studio Trigger, responsables de títulos anime como Kill la Kill y Darling in the FRANXX!

505 Games y Lab Zero Games revelaron la intro anime del videojuego Indivisible realizada por Trigger, con música de Hiroki Kikuta (Secret of Mana). Miren el impecable trabajo de los estudios, dirigido por el mismísimo Yoh Yoshinari (Little Witch Academia):