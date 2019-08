Su directora y dos actrices concuerdan en que este film es puro amor y convicción

La Camarista nos habla sobre una joven limpiadora que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de la Ciudad de México. Ella se inscribe en el programa de educación para adultos del hotel con la intención de conseguir una vida mejor. Tal personaje es Eve, interpretado por Gabriela Cartol. Gabriela desde niña ya sabía lo que anhelaba de su vida: “Nací actriz, no hubo ningún momento en el que pensara en otra cosa. Casi desde que empecé a hablar me hacía mis cuentos e interpretaba; en la escuela imitaba a mis maestros, me hacía historias. Estaba convencida que era actriz sin serlo y esta pasión de querer ver el sueño realizado pues me hizo venirme a la CDMX (nota: es originaria de Acapulco), a estudiar, buscar dónde vivir y trabajar para sostenerme en gastos”, platicó la actriz.

Durante una de las etapas más difíciles de su vida, Gabriela pedía a gritos un papel importante: “Cuando llega La Camarista, ya lo venía pidiendo a gritos, que de favor me llegara un papel entrañable, protagónico, y justo me llega en una etapa en la que lo necesitaba. Caí enferma y me dio la incertidumbre de si podría volver a actuar, estaba convencida que podría aguantar lo que sea, menos el no tener la actuación. Hubo un punto de mi enfermedad en el que no podía moverme y justo eso fue un detonante para pensar en qué tal si mañana ya no estoy… Solo me decidí a aferrarme. Los milagros existen y este es uno”, externó.