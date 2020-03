Su más reciente temporada será más corta debido al coronavirus – Grey’s Anatomy

Los fanáticos de Grey’s Anatomy están recibiendo menos episodios de los programadas para la decimosexta entrega del show.

Según TV Guide, el episodio 21, “Put on a Happy Face”, que se emitirá el jueves 9 de abril, será el final de la temporada 16 de Grey’s, ya que fue el último capítulo que se filmó por completo antes de la suspensión de la producción.

El cierre no afectará las ejecuciones de su spin-off, Station 19 o los episodios finales de How To Get Away With Murder, ya que ambos programas de ABC terminaron la producción antes de que se establecieran las medidas contra la pandemia.

El lado positivo para los fanáticos es que Grey’s Anatomy es que se ha renovado, por lo que eventualmente habrá una resolución para las historias persistentes. Solo queda por ver cuándo llegará. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, donde se filma la serie, dijo que la ciudad estará en cuarentena hasta al menos mayo. Eso podría extenderse si la propagación del virus no se ha detenido lo suficiente para que los equipos de producción vuelvan a trabajar de manera segura.