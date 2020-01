SundanceTV prepara un febrero repleto de documentales

Los fines de semana vamos a poder disfrutar de una programación especial con algunas de las mejores producciones del género.

Con títulos como David Beckham: Into the Unkown, Legion of Brothers, Best Day of my Life y F*** Perfect, SundanceTV dará inicio a su Domingo de Documentales a partir del 2 de febrero a las 22. La programación se extenderá todos los domingos del mes.

Las producciones son muy variadas, tenemos drama, historia, acción, entretenimiento y gastronomía. Estos son todos los documentales y su fecha de emisión en el canal: