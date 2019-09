Surfea los prejuicios y prepárate para ver esta cinta de animación japonesa

Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de esta extraordinaria cinta anticipadamente y podemos adelantar que hay muchas razones para que no te pierdas POR NADA de ella si llega a un cine cercano de donde vives… ¡incluso si no eres aficionado a la animación japonesa! ¿Por qué? ¡Mira!

1 . El extraordinario estilo visual de Masaaki Yuasa

Desde Mind Game y hasta Devilman: Crybaby (pasando por Lu over the Wall, Night is Short, Walk On Girl y aquel loco episodio de Adventure Time titulado Food Chain), el director japonés Masaaki Yuasa ha demostrado un estilo único, “bizarro” y psicodélico que entrega una narrativa visual de marca propia, como si por momentos ni siquiera se tratara de anime (o siquiera alguna animación occidental).

Lo que logra en los 95 minutos de Ride Your Wave es algo hermoso: una amalgama de colores, personajes y escenas exquisita, imposible de negarse a nuestros ojos, por muy críticos que sean. Más que ver “una película de caricaturas”, denle una oportunidad a un viaje de placer para la vista, que se traduce en grandes emociones.