Sus protagonistas nos cuentan TODO sobre este juego CALIENTE. ¿Te animas a participar? – El Juego de las Llaves

Fabiola Campomanes siempre ha apostado por este tipo de contenidos. Fue muy directa y se expresó con la naturalidad con la que la conocemos:”Creo que cada vez hay más apertura. Definitivamente yo soy de las que apuesta a este tipo de contenidos, a este tipo de cero tabúes, cero prejucios. A mí, Fabiola , me gusta y creo que cada vez se está haciendo cada vez más y me alegra saber que son bien aceptados por el público, que pueden llegar a cambiar el colectivo, la forma de pensar de alguien y lograr una sociedad más inclusiva y sana”.

Para Sebastián Zurita este proyecto significa dar un paso más, ya que no solo se trata de hablar de sexo: se toma este tema como un gancho para hablar de los problemas más comunes del matrimonio, los mismos que difícilmente son vistos de manera objetiva en la televisión y que hasta ahora ninguna plataforma había tocado.

Marimar Vega aceptó participar en el proyecto, por la apertura que este representa.”Me encantó el tema, me gusta hablar de cosas actuales y más en un país en el que casi no se habla de nada. Poner mujeres y hombres, reales, actuales, con problemáticas que está viviendo mi generación hoy por hoy y exponerlas en comedia me parece lo ideal: este género siempre hace que las cosas sean más fáciles de digerir“, aseveró.

Horacio Pancheri nos confesó que decidió participar en la serie e interpretar este papel para romper el mayor estigma que la gente le ha impuesto y que es falso. Como nos confesó, a él lo han molestado preguntándole muchas veces si era homosexual o no “por fotos que subo, pero es algo que dejo pasar, yo sé quién soy y eso me basta. Y de esto habla El Juego de las Llaves, de ser quien eres y no dejar que lo que la gente opine te afecte, no aceptar interferencia de terceros en tus decisiones, en tu día a día”.